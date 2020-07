Kicker: Chelsea prioriza transferência de Gosens

Segundo a revista alemã Kicker, o Chelsea estaria interessado em Robin Gosens para a próxima temporada. A publicação relata que Frank Lampard teria colocado o lateral esquerdo da Atalanta no topo da sua lista de prioridades, juntamente com Kai Havertz. O atleta de 26 anos faz ótima campanha no time que é sensação do campeonato italiano. Entretanto, o preço baixo de apenas 27 milhões de libras poderia ser o maior atrativo.

A opção pelo jogador seria por conta do alto valor da reportada primeira opção, Ben Chilwell. O Leicester não estaria disposto a liberar o jogador por menos de 80 milhões de libras. Assim, o valor teria sido considerado inviável por Lampard, que ainda busca um lateral esquerdo para reforçar o seu elenco.

Gosens é frequentemente utilizado como ala pela esquerda no 3-5-2 do time italiano. O jogador é um apoiador prolífico e já registrou nove gols na liga e oito assistências pela Atalanta. Entretanto, segundo a publicação, o Chelsea terá a concorrência de Juventus, Internazionale e Schalke. Enquanto a Juve estaria disposta a pagar sem problemas o preço pedido pelo jogador, a Inter buscaria renovação para o plantel.

