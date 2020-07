Kai Havertz tem acordo para deixar o Leverkusen, admite Rudi Voller

A sensação do futebol alemão Kai Havertz pode estar de malas prontas para deixar a Bundesliga na próxima janela de transferências. O diretor esportivo do Bayer Leverkusen Rudi Voller admitiu que o clube tem “um acordo” com o jogador. Entretanto, ele também afirmou que esse entendimento entre as partes só acontecerá se algumas condições forem cumpridas.

O jovem de 21 anos anotou 15 gols e oito assistências nesta temporada e virou alvo de grandes times do futebol mundial. Contudo, o Bayern de Munique, um dos possíveis destinos, reiterou que não podem arcar com as despesas de Havertz. Os bávaros recentemente fecharam a contratação de Leroy Sané, vindo diretamente do Manchester City. Portanto, o Chelsea parece o único clube com dinheiro em caixa no momento para realizar a transação, que giraria em torno dos 84 milhões de euros.

Os rumores de Havertz nos azuis só aumentam com alguns detalhes reportados recentemente. O jogador ficou de fora de uma partida do clube mais cedo na temporada supostamente devido ao interesse dos Blues. Além disso, o Bayer Leverkusen ficou de fora da próxima Champions League, o que facilitaria a sua saída.

Outro ponto nevrálgico para o acordo entre os dois times seria a vinda de Timo Werner. Além disso, o jovem já afirmou em algumas oportunidades a sua admiração pelo clube. Inclusive, o brasileiro Wendell, companheiro de Bayer, confirmou o “sonho de Havertz em jogar a Premier League”. Portanto, tudo leva a crer que existe o interesse em ambas as partes. Todavia, Lampard já revelou que não sabe de nenhuma negociação em andamento pelo jogador.

