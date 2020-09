Kai Havertz fez exames médicos no domingo, diz jornal

O jornal inglês veiculou nesta quarta-feira que a contratação de Kai Havertz está encaminhada. A publicação aponta que Kai Havertz fez exames médicos no domingo e a contratação do jogador está avaliada em aproximadamente 72 milhões de Libras. O periódico inglês salienta que o Chelsea não confirmou a realização dos exames médicos. Entretanto, o Telegraph compreende que Chelsea e Leverkusen estão preparando o anúncio oficial da transferência.

Além disso, o Telegraph afirma a possibilidade da apresentação de Havertz ser feita logo após os compromissos do atleta com a seleção da Alemanha, na Liga das Nações. Ao lado de Werner e Rüdiger, Havertz integra o plantel alemão que enfrentará Espanha e Suíça, nos dois primeiros duelos da competição internacional. O jogo contra a Espanha está agendado para quinta-feira, enquanto o embate contra a Suíça está previsto para domingo.

A negociação de Havertz, Chelsea e Bayer Levekusen inclui outros valores extras no montante final. Por isso, é provável que a contratação de Kai Havertz supere o valor da negociação de Kepa Arrizabalaga. Para contratar o goleiro espanhol, o Chelsea desembolsou um montante de 71.6 milhões de Libras,

Na janela de transferências atual, o Chelsea é protagonista do mercado. Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr e Xavier Mbuyamba foram confirmados pela equipe de Londres.

No dia 14 de setembro, o Chelsea inicia o calendário de duelos do Campeonato Inglês. O primeiro jogo do Chelsea será contra o Brighton & Hove Albion, ás 16h, no Amex Stadium, em Brighton.

