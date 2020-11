Jude Bellingham está no radar do Chelsea, diz Eurosport

Segundo o Eurosport e o Daily Mail, o Chelsea identificou Jude Bellingham como um alvo de transferência de longo prazo. Os informativos apontam que o clube de Londres observa no futebolista, anunciado recentemente pelo Borussia Dortmund, uma possibilidade para o futuro do clube. Assim sendo, os jornais apontam um investimento para o ano de 2022 entre Chelsea e o atleta. Por outro lado, o interesse em Bellingham acarretaria na desistência dos planos de contratação de Declan Rice, atleta do West Ham United.

Atleta de 17 anos, Jude Bellingham tem se destacado na equipe alemã e foi convocado para a sua primeira partida com o selecionado inglês. A oportunidade ocorreu na vitória da seleção dos Três Leões, em jogo amistoso contra a Irlanda, por 3 a 0. Por isso, o atleta está no radar de várias equipes europeias. Segundo o Eurosport, algumas pessoas ligadas ao Chelsea consideram a possibilidade de contratação.

Por outro lado, as publicações afirmam que Declan Rice não seguirá no radar do time de Londres. A equipe de Stamford Bridge tentou contratar Rice na última janela de transferências. Inclusive, os veículos afirmam que Lampard é um grande admirador do futebol do meio-campista. Entretanto, alguns integrantes da diretoria apontam a existência de outras peças do plantel londrino que desempenham funções similares ao atleta do West Ham.

Por fim, as publicações relatam que o Chelsea vai aguardar até 2022 para buscar a contratação do jovem futebolista. Você pode conferir toda a matéria no link anexado.

