Jorginho poderia ter saído no período de transferências, afirmam sites

Jorginho, meio-campista do Chelsea, quase reencontrou Maurizio Sarri na última janela de transferências, segundo o próprio agente do atleta. O meio-campista de 28 anos chegou no time de Stamford Bridge, em 2018, por um valor aproximado de 57 milhões de Euros, quando Sarri era o comandante do time de Londres.

O Daily Mail e o CalcioMercato.it afirmam que a dupla poderia ter se reencontrado na atual temporada. Afinal, João Santos, agente do futebolista ítalo-brasileiro, disse que essa possibilidade poderia acontecer caso Maurizio Sarri continuasse na Juventus. Entretanto, Santos frisou o bom momento do futebolista na Inglaterra. “Ele está muito feliz com Frank Lampard e o Chelsea pode fazer ainda melhor do que na temporada passada”.

“Quase todos os jogadores da seleção da Itália atuam na Série A, é uma liga importante, mas a sua jornada o levou para Londres. Se Maurizio Sarri tivesse ficado, talvez [Jorginho] ele tivesse ingressado na Juventus”, disse o João Santos. “O Jorginho tem um vínculo pessoal e profissional com o treinador muito forte. Estamos esperando para ver aonde Sarri vai, e se for um grande clube da Itália, Jorginho pode acompanhá-lo”, concluiu.

Além disso, Jorginho não participou de apenas uma partida no comando técnico de Frank Lampard. Ou seja, ele está regularmente envolvido nos duelos do clube da Fulham Road. Assim sendo, ele marcou três gols em sete partidas pela equipe de Londres. Por fim, Jorginho foi o responsável pelo primeiro gol do Chelsea na Premier League, contra o Brighton, no Amex Stadium.

