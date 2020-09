Jorginho na lista dos meio-campistas defensivos mais valiosos, segundo site

O Transfermarkt publicou a lista dos 10 meio-campistas defensivos mais valiosos da atualidade. Na lista do site especializado, um atleta do Chelsea figura entre os cinco primeiros colocados: Jorginho, na 5ª colocação. O ítalo-brasileiro tem 99 jogos – se atuar contra o Liverpool serão 100 jogos – com a camisa do Chelsea. Em adição, Jorginho marcou um dos gols contra o Brighton, na estreia da Premier League 2020/21.

O predomínio de atletas da Premier League é visível. 6 dos 10 primeiros colocados são de clubes da Premier League. Além disso, note que um alvo do Chelsea no mercado de transferências também foi listado. Assim sendo, confira a lista do Transfermarkt.

Top-10 de Meio-campistas defensivos

1- Kimmich – Bayern de Munique – 25 anos – 85 milhões de Euros

2- Rodri – Manchester City – 24 anos – 64 milhões de Euros

3- Casemiro – Real Madrid – 28 anos – 64 milhões de Euros

4- Fabinho – Liverpool – 26 anos – 56 milhões de Euros

5- Jorginho – Chelsea – 28 anos – 52 milhões de Euros

Jorginho chegou ao Chelsea em julho de 2018. Primeiramente, o brasileiro naturalizado italiano deixou o Napoli para assinar contrato de cinco anos com os Blues. Além disso, o camisa 5 foi uma indicação do ex-técnico, Maurizio Sarri. Por fim, o volante chegou ao Chelsea pelo valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 230 milhões na cotação da época).

6- Neves – Wolverhampton – 23 anos – 50 milhões de Euros

7- Brozovic – Inter de Milão – 27 anos – 50 milhões de Euros

8- Declan Rice – West Ham – 21 anos – 49.5 milhões de Euros

O atleta de 21 anos está na mira do Chelsea na atual janela de transferências. Declan Rice passou pelas categorias de base do Chelsea, e atualmente, se destaca no West Ham United. Por isso, os Hammers vão dificultar a vida dos clubes interessados no jovem atleta do time de Londres.

9- N’Didi – Leicester – 23 anos – 45 milhões de Euros

10 – Pjanic – Barcelona – 30 anos – 45 milhões de Euros

