Jon Russell emprestado ao Accrington Stanley

O meio-campista Jon Russell, atleta da equipe de desenvolvimento do Chelsea, foi emprestado ao Accrington Stanley. A confirmação foi veiculada inicialmente, nesta sexta-feira (02), pelo Chelsea Youth. Posteriormente, os Reds oficializaram o empréstimo do meio-campista em seu site oficial.

O futebolista estava em atuação na EFL Youth e na Premier League 2 da temporada 2020/21. Além disso, Jon será o segundo atleta da base do Chelsea que reforçará o time da League One. Anteriormente, Tariq Ukakwe foi anunciado como reforço a equipe do Wham Stadium. Inclusive, Tariq se destacou na estreia com após marcar um hat-trick em seu primeiro embate.

“É um grande passo e eu sempre quis atuar na categoria Adulto. Vai me ajudar muito no meu desenvolvimento como futebolista e vai melhorar minha carreira. […] Conversei com Tariq sobre como ele observava o modelo de jogo do Accrington e um pouco mais sobre o clube. Pareceu para um bom clube para mim e Tariq me ajudou muito [nessa decisão]”, afirmou Russell.

Jon Russell está no Chelsea desde a categoria Sub-7. O atleta de 19 anos assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube londrino em outubro de 2017, acumulando cinco jogos na EFL Trophy, com o Sub-21 do Chelsea. Nos cinco compromissos da competição, Russell marcou dois gols. Por fim, o meio-campista assume a camisa número 8 do Accrington Stanley.

