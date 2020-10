Jake Clarke-Salter retorna ao Birmingham City

Na sexta-feira (16), Jake Clarke-Salter confirmou o seu retorno ao Birmingham City pela temporada 2020/21. Esse será o segundo empréstimo de Clarke-Salter ao BCFC. Na primeira passagem pelo St. Andrew’s, o defensor atuou em 23 jogos e auxiliou a equipe da Second City na permanência na divisão de acesso – a Championship. O futebolista de 23 anos iniciou no Chelsea aos nove anos. Além disso, Clarke-Salter conquistou a FA Youth Cup e a UEFA Youth League com o time londrino.

Primeiramente, Jake Clarke-Salter fez sua estreia na equipe adulta do Chelsea em abril de 2016. Na oportunidade, o plantel londrino era comandado pelo holandês Guus Hiddink. Clarke-Salter entrou no segundo tempo da vitória frente ao Aston Villa, por 4 a 0.

Anteriormente, Clarke-Salter atuou por empréstimo no Vitesse Arnhem (Holanda), Sunderland e Bristol Rovers. O defensor representou a Inglaterra na categoria Sub-21. Além disso, Clarke-Salter conquistou o Mundial Sub-20 de 2017, que foi sediado na Coreia do Sul, com a seleção dos Três Leões.

Depois da saída de Pep Clotet, em julho, o Birmingham City é comandado por Aitor Karanka e iniciou a Championship com uma vitória e três empates. O próximo embate do Birmingham City será contra o Sheffield Wednesday. O jogo está agendado para sábado (17), no St. Andrews.

Por fim, o Chelsea Brasil mencionou na semana passada que, pelo menos, quatro equipes da Championship monitoravam o futebolista. Confira.

