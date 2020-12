Giroud monitorado pela Inter de Milão, apontam portais

A Inter de Milão está interessada em contratar Olivier Giroud por um contrato de empréstimo de seis meses e com opção de compra. O Tuttosport e o Daily Mail informaram sobre essa situação. De acordo com o site italiano, Antonio Conte observa a possiblidade de Giroud como mais uma opção do setor ofensivo italiano. Por outro lado, Arkadiusz Milik, atleta do Napoli, também está no radar do clube.

Além disso, Conte foi um dos responsáveis por levar Giroud ao Chelsea, em 2018, antes do técnico ser demitido no final da temporada na equipe de Stamford Bridge. Atualmente, o atleta francês deseja mais minutos e ritmo de jogo. Afinal, Timo Werner e Tammy Abraham estão com mais oportunidades na formação inicial de Frank Lampard.

Por isso, Giroud fez apenas uma partida nos 11 iniciais do Chelsea, diante do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa. Por outro lado, Lampard utiliza o francês como suplente e deu certo na UEFA Champions League. Giroud saiu do banco de reservas, contra o Rennes, para fazer o gol da vitória para o Chelsea.

Recentemente, o Chelsea Brasil veiculou que Olivier Giroud desperta interesse em outros clubes. Inclusive, o interesse de clubes da cidade de Londres. West Ham e Tottenham estariam de olho no centro avante do Chelsea. Confira aqui.

