Ian Maatsen emprestado ao Charlton Atlhetic

O Chelsea FC oficializou nesta terça-feira (13) o empréstimo do holandês Ian Maatsen ao Charlton Athletic, equipe de Londres que disputa a League One. O empréstimo ao Charlton, válido para a temporada 2020/21, amplia a possibilidade de jogos na categoria Adulto ao defensor. Atleta de 18 anos, Ian chegou ao Chelsea no verão de 2018, proveniente do PSV Eindhoven. Desde então, o futebolista mostrou sua versatilidade com atuações na lateral, ala, zagueiro ou meio-campista central.

Em setembro de 2019, com 17 anos, o holandês estreou na categoria Adulto na vitória do Chelsea por 7 a 1 contra o Grimbsy Town, partida válida pela Copa da Liga inglesa. Ou seja, Maatsen saiu do banco de reservas e atuou por 24 minutos com a camisa do time londrino.

Após a conquista do Europeu sub-17, no ano passado, Ian Maatsen assinou contrato em março de 2020 com o Chelsea. O vínculo contratual foi ampliado até junho de 2024. Em 2020, o futebolista terá o Charlton Athletic como próximo desafio da sua carreira. Por fim, além do PSV Eindhoven, Maatsen atuou no Sparta Rotterdam e no Feyenoord como clubes de formação do atleta holandês.

Sobre o Charlton, a equipe foi rebaixada para a terceira divisão na temporada passada. Na temporada 2020/21, a equipe do The Valley somou quatro pontos nos quatro primeiros embates da League One.

