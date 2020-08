Havertz quer sair, admite CEO do Leverkusen

Segundo o CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, Kai Havertz quer trocar a Alemanha pela Inglaterra nessa janela de transferência. Esse novo fato aumenta o rumor de uma negociação com o Chelsea. De acordo com Carro, a Diretoria está disposta a sentar e debater o futuro do atacante de 21 anos.

“Sempre foi claro que haveria negociações assim que a Liga Europa acabasse para nós” , disse ao Kölner Stadt-Anzeiger, da Alemanha nessa sexta-feira (14). Carro também foi categórico sobre a postura do jogador. “Kai expressou o desejo de dar o próximo passo. Não posso dizer no momento se isso vai acontecer no futuro próximo ou não”, destaca.

Clube mantém conversas em sigilo

Segundo a imprensa alemã há “vários clubes” interessados no atleta. O Chelsea é favorito para fechar com Havertz. Todavia, o Leverkusen não tem pressa em definir o “próximo passo” do atleta. Em resumo, o goleador tem contrato com o clube até 2022 e se não for vendido agora, poderá ser no futuro.

Nessa semana o diretor-esportivo do Leverkusen, Rudi Voller já havia dito que a negociação será nos termos do clube. Sendo assim, quem quiser Havertz deverá pagar o valor exigido. Caso acerta com os Blues, ele será o terceiro reforço da nova temporada.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp