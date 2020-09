Havertz: “Eu quero ter sucesso e quero ganhar títulos aqui”

Na sexta-feira, Kai Havertz foi confirmado como novo jogador do Chelsea. O jovem alemão torna-se o sétimo reforço da temporada 2020/2021, com valor estimado da transferência em 70 milhões de euros. Ele estava no Bayer Leverkusen, clube que o revelou. Apesar da juventude, Havertz é apontado como um dos mais promissores jogadores da Alemanha. Na temporada 2019/2020 foram 45 partidas, 18 gols e seis assistências. No Leverkusen foram 150 partidas oficiais, 46 gols e 31 assistências.

Além do alemão, o Chelsea anunciou Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva e Xavier Mbuyamba para a temporada 2020/21.

Em sua primeira entrevista como atleta do Chelsea, Havertz falou sobre expectativas, Frank Lampard e deixou uma mensagem aos torcedores do time londrino.

Primeiras palavras de Havertz

“Para mim, Chelsea é um grande clube e eu lembro todos os grandes jogadores que jogaram aqui. Hoje em dia, Chelsea também tem grandes atletas e eu estou muito empolgado para jogar aqui. É um grande passo para mim. Eu vou fazer o meu melhor nas próximas semanas, meses e anos. Fazer o meu melhor para ajudar a equipe”, iniciou Kai Havertz.

Frank Lampard

O atleta alemão, que foi oficializado na sexta-feira pelo Chelsea, também falou sobre Frank Lampard. “Claro que ele teve um grande impacto na minha decisão, eu adorava quando ele era um atleta e o assistia com frequência. Eu acredito que eu posso aprender com ele, como jogador que foi e como técnico também. Eu acho que ele é uma pessoa humilde e um grande cara. Não vejo a hora de jogar e aprender com ele”, disse.

“Ele era muito ofensivo, como eu. E ele amava marcar gols, da mesma forma que eu amo marcar gols também. Por isso, eu acho que ele vai me ajudar muito em minha posição. Além disso, também (poderá ajudar) nas coisas que eu posso melhorar”, afirmou Havertz sobre Frank Lampard.

Fatores para decidir e conquistas

“É um momento importante, pois Chelsea tem jovens atletas e eu conheço alguns deles, como Timo [Werner] e Toni [Rudiger]. Eu joguei como eles na seleção alemã e eles são grandes amigos. Isso é bom para mim. Além disso, Chelsea tem outros jovens atletas, isso é muito bom e [o clube] também tem um grande projeto. Espero que possamos ter sucesso”, salientou.

“Eu quero conquistar o que for possível. Eu farei o meu melhor e, claro, será um grande passo para mim. Para mim, é um novo país e uma nova cultura. É um pouco difícil, mas na primeira ou nas duas primeiras semanas. Eu só quero jogar futebol e me divertir com a equipe. Claro que eu quero ter sucesso e quero ganhar títulos aqui. Chelsea é um grande clube e quer vencer títulos, por isso, tenho que dar o meu melhor e alcançar essas metas”, concluiu.

Mensagem para a torcida

“Primeiramente, muito obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui e eu li várias mensagens da torcida, pois eles escreveram frequentemente nas minhas redes sociais. Por isso, eu vi e eu estou ansioso para jogar para os torcedores. Eu vou fazer o meu melhor para orgulhar os torcedores e farei o meu melhor para ter sucesso aqui”, concluiu.

