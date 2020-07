Guardian: Chelsea tenta troca por Rice, mas Wet Ham fecha as portas

Segundo o The Guardian, o Chelsea teria tido frustradas as suas tentativas de assegurar Declan Rice para a próxima temporada. Os Blues teriam oferecido Ross Barkley e Michy Batshuayi como parte de um acordo para a vinda do volante inglês. Entretanto, o West Ham fechou às portas a possíveis negociações envolvendo o atleta.

Embora o time tenha necessidade de vender alguns jogadores para equilibrar as contas, a publicação reportou que não há interesse do clube em uma troca envolvendo os atletas dos Blues. Além disso, o atacante belga oferecido não teria interesse em cruzar a cidade. Rice ainda possui quatro anos restantes em seu contrato, portanto o West Ham desejaria capitalizar com a sua saída.

O volante tornou-se alvo do Chelsea nas últimas semanas devido à fragilidade defensiva demonstrada pelos comandados de Frank Lampard na temporada. O jogador, que foi dispensado das categorias de base do clube aos 14 anos, encontrou espaço nos rivais londrinos. Assim, o atleta se destacou na Premier League e chegou até a seleção do seu país. Além disso, o interesse dos azuis passaria também pela versatilidade do jogador em atuar no meio e na zaga.

