Guardian: Chelsea e Leverkusen têm “reunião produtiva” sobre Havertz

O Guardian relata que Chelsea e Bayer Leverkusen estão próximos de chegar a um acordo sobre a venda de Kai Havertz. Segundo o jornal inglês, na quarta-feira (19) houve uma “reunião produtiva” entre as partes. Os Blues inicialmente propuseram €65 milhões (£58.6m) mais uma série de bônus e aditivos no valor de €15m.

Mas o Leverkusen rejeitou e continuou exigindo €100 milhões. Entretanto, após o encontro de ontem os alemães teriam reduzido para €95 e viram como positiva a ideia das bonificações apresentadas. Em suma, falta pouco para conclusão do negócio.

Havertz já demonstrou interesse em atuar no Chelsea e anseia por se mudar a Londres. A meta do atleta é iniciar sua preparação o quanto antes. Apesar dos esforços, ele não é esperado na reapresentação do elenco nesta sexta-feira (21), em Cobham.

Havertz tem 21 anos e foi o principal homem ofensivo do Leverkusen na temporada. Marcou 18 gols e contribuiu com nove assistências. Ajudou o clube a alcançar a quinta colocação na Bundesliga e ir às quartas de final da Liga Europa. Por fim, o Sports Illustrated relata que Havertz já acertou seus termos pessoais com o Chelsea. O contrato será de cinco anos.

