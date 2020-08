Goal: Armando Broja deve ser emprestado ao Vitesse

O atacante Armando Broja deve ser emprestado na próxima temporada. Destaque da Academia, aos 18 anos o inglês pode seguir os passos de Mason Mount e atuar no Vitesse, da Holanda. A informação é do Goal. A intenção é dar rodagem a Broja que estreou na equipe principal dos Blues em fevereiro desse ano como reserva de Oliver Giroud.

Assim como Mount, o atacante que representa a Albânia nas divisões de base espera ganhar experiência e retornar a Londres para brigar por espaço no time de Frank Lampard. Broja está no Chelsea desde 2009, quando trocou o Tottenham Hotspurs pela Academia. O atacante encerrou a temporada 2019/2020 com 23 gols em 33 partidas pelos Blues.

Quem mais pode deixar Londres por empréstimo?

Ainda segundo o Goal, além de Broja, outros atletas devem atuar longe de Londres na nova temporada. Um deles é Tiemoue Bakayoko. O francês deve seguir emprestado, dessa vez ao Milan por onde já atuou enquanto jogador dos Blues.

A expectativa é que os italianos recebam Bakayoko por empréstimo e utilizem a cláusula contratual para compra. Sendo assim, a proposta do Milan é pagar £32 milhões pelo meio-campo. Por fim, o jogador tem mais dois anos de contrato com o Chelsea e Frank Lampard não tem interesse de utilizá-lo na próxima temporada.

Michy Batshuayi também é outro atleta pouco utilizado por Lampard a mudar de casa. O belga é especulado no Leeds United. Aos 26 anos o contrato de Batshuayi termina no próximo verão e uma venda também pode acontecer. Conforme noticiado no final de semana, ele pode voltar a trabalhar com Marcelo Bielsa nos Whites.

Mais jovens emprestados

Mais um vinculado a empréstimo é Ethan Ampadu. O galês de 19 anos foi cedido ao RB Leipzig, semifinalista da Champions League desse ano e possivelmente seguirá em outra equipe. A expectativa é que Ampadu se junte ao Fulham ou Norwich City na temporada 2019/2020.

Contudo, o Goal afirma que o galês deseja ficar em Londres e lutar por espaço na equipe de Lampard. O próprio treinador é fã do estilo de jogo de Amapdu. Porém, o empréstimo deve ser o futuro do defensor. Assim como Ampadu, Trevoh Chalobah vê-se mais distante do Stamford Bridge na temporada 2020/2021. O zagueiro inglês revelado na Academia esteve no Huddersfield Town e há rumores de uma ida ao futebol francês.

Falando em Ligue 1, Fikayo Tomori continua sendo assediado pelo Rennes. Os franceses anseiam por um defensor jovem e barato. Porém, de acordo com o Goal, Lampard teria pedido para que as negociações fossem congeladas. Ou seja, isso pode sinalizar o uso do zagueiro inglês na nova temporada em Londres.

Por fim, não há planos para Jeremie Boga no Chelsea. O meio-campo esteve emprestado ao Sassuolo da Itália por duas temporadas. Apesar de poder exercer o direito de compra, os Blues não optaram por isso. Sendo assim, Boga está livre para seguir outro caminho. Roma, Juventus, Atalanta e Brighton Hove & Albion sondam o atleta inglês de 23 anos.

