Gazzetta dello Sport: Bakayoko se aproxima do Milan

Enquanto alguns se aproximam do Chelsea, outros estão cada vez mais longe. É o caso de Tiémoué Bakayoko. O meio-campo de 26 anos está mais perto do Milan. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o francês deve mesmo chegar por empréstimo no Rossonero.

O jornal italiano destaca que há possibilidade de o negócio ser finalizado nos próximos dias. Tanto Chelsea, quanto Bakayoko querem a mudança. Inicialmente ele será emprestado, mas há possibilidade de compra em definitivo ao final da temporada.

Ainda segundo a Gazzetta, Bakayoko aceitou reduzir seu salário de seis milhões de euros para três milhões de euros. No que diz respeito ao valor de venda, o jornal especula algo entre €30 e €32 milhões. Vale lembrar que o meio-campo foi comprado por €40 milhões junto ao Mônaco há três anos. Apesar do alto investimento, o meia não se firmou no time titular.

Muito perto da Itália, Bakayoko chegou a ser cobiçado pelo Lyon da França. Porém, o valor imposto pelo Chelsea assustou os franceses. Em conclusão, os semifinalistas da Liga dos Campeões desistiram do atleta. Há algumas semanas Bakayoko havia dito que o Milan sempre estará em seu coração. Isso aumentou a especulação sobre uma transferência de volta ao clube.

