Frank Lampard afirma intenção de permanecer com Fikayo Tomori

Na entrevista coletiva desta quinta-feira (10), Frank Lampard afirmou sua intenção em permanecer com Fikayo Tomori, defensor do Chelsea. Nas últimas semanas, Fikayo Tomori foi ligado ao Everton no mercado de transferências. O atleta de 22 anos recebeu oportunidades de jogo na temporada 2019/20 e impressionou positivamente a comissão técnica. Entretanto, o atual dono da camisa 14 do Chelsea não apresentou uma sequência extensa de embates e retornou ao banco de reservas.

Lampard refutou rumores que afastavam o atleta do plantel londrino. Além disso, o técnico do Chelsea insistiu que não estava procurando melhorar o desempenho de Tomori. Consequentemente, tem o objetivo de permanecer com o atleta no elenco.

“Sobre Fikayo não estou ciente [do interesse do Everton] – ele está incluído no plantel para o jogo contra o Brighton. E é nessa [situação] que estamos. Não há nada específico em eu querer que ele desenvolva [em outra equipe]. Eu só quero que ele trabalhe duro e me mostre a mesma ética de trabalho que ele me mostrou no Derby County e na temporada passada”, adicionou Frank Lampard.

O jornalista Simon Johnson, do The Athletic, corroborou através de suas redes sociais com a possibilidade de permanência de Tomori na equipe londrina. Primeiramente, ele mencionou a possibilidade de empréstimo, mas reforçou o provável desfecho de que o defensor permaneça em Stamford Bridge.

“Há quatro defensores, dois deles estarão infelizes cada semana, mas eles terão que fazer a própria titularidade”, concluiu o técnico do Chelsea.

O Chelsea estreia segunda-feira na Premier League contra o Brighton. O jogo está agendado para às 16h15, no Amex Stadium, na cidade litorânea de Brighton.

