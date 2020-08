Express: Sevilla mira Marcos Alonso

A chegada de Ben Chilwell ao Chelsea significaria a ida de Marcos Alonso ao banco de reservas. Contudo, o espanhol pode deixar Londres e mudar de clube. Segundo o Express, o Sevilla observa o lateral-esquerdo de 29 anos. Para completar, o atual campeão da Liga Europa está disposto a pagar £18 milhões pelo atleta.

Anteriormente o lateral-esquerdo já foi especulado no Atlético de Madrid e Internazionale. Diante do interesse do Sevilla, a imprensa espanhola relata a opção de o Chelsea ceder Alonso por empréstimo. Sendo assim, o contrato teria uma cláusula de compra.

Ainda segundo os espanhóis, o atleta estaria disposto a reduzir seu salário e se mudar de país. No Chelsea desde 2017/2018, o lateral-esquerdo veio da Fiorentina. Caso a negociação com o Sevilla se confirme, seria a volta de Alonso ao seu país natal desde a temporada 2010/2011.

E o futuro de Emerson Palmieri?

Enquanto Marcos Alonso é especulado longe dos Blues, o Express também afirma que a negociação entre Chelsea e Internazionale por Emerson Palmieri teria congelado. O motivo? O valor exigido pelo clube londrino.

O Chelsea estaria cobrando £25 milhões e não está disposto a reduzir a pedida. Diante disso, a Inter teria recuado. Ou seja, é provável que Emerson Palmieri permaneça em Londres na temporada 2020/2021 com reserva de Chilwell.

Ademais, o nome mais próximo do futebol italiano é Tiémoué Bakayoko. O meio-campo já teria acertado seus termos com o Milan. O Chelsea também teria concordado com os valores solicitados pelo Rossonero. Falta apenas confirmar o empréstimo e posteriormente, a venda.

Chelsea segue ativo no mercado

Na atual janela, além de Chilwell o Chelsea já anunciou Malang Sarr (ex-Nice) e hoje (28), Thiago Silva (ex-PSG). Os defensores chegaram de graça, após encerrarem seus vínculos com suas equipes. Chilwell teria custado £50m aos cofres azuis.

Antes dele, Hakim Ziyech (Ajax) e Timo Werner (RB Leipzig) foram contratados nos meses de fevereiro e junho, respectivamente. Isso representa investimento superior a €90m. E as cifras possivelmente aumentem, pois Kai Havertz está mais próximo do anúncio.

Segundo o Express, Havertz já chegou a um acordo com os Blues. A demora na finalização da venda deve-se por dois motivos. Primeiro, o Bayer Leverkusen corre está atrás de um substituto ao meia-atacante de 21 anos. Em segundo lugar, o clube continua exigindo o valor inicial pedido.

Próxima missão: o gol

A expectativa é que, com a apresentação de Havertz o Chelsea vá em busca de um goleiro titular. Tal missão está nas mãos do ex-arqueiro Petr Cech. Agora diretor dos Blues, Cech está atuando em conjunto com Christopher Lolichon para identificar o substituto de Kepa Arrizabalaga.

O espanhol de 25 anos segue treinando no Stamford Bridge enquanto aguarda uma decisão sobre seu futuro. Nick Pope (Burnley) e André Onana (Ajax) figuram como prioridades número um de Cech. Mike Maignan é a escolha preferida de Lolichon. Na Premier League 2019/2020 o Chelsea concedeu 59 gols em 38 jogos. Desse modo, ter um novo goleiro titular é visto como fundamental em 2020/2021.

