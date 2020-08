Express: Pope e Onana são favoritos de Lampard

Cada vez mais perto de anunciar outros reforços à temporada 2020/2021, o Chelsea vive a ansiedade de conseguir um novo goleiro. Kepa Arrizabalaga voltou a treinar com os companheiros, mas não deve seguir em Londres. De acordo com o Express, Frank Lampard tem dois nomes preferidos. São Nick Pope (Burnley) e André Onana (Ajax). Ambos já estão no radar dos Blues há algumas semanas.

Todavia, nessa semana parecem despontar como favoritos ao gol na nova temporada. Pope foi o segundo arqueiro na lista de clean sheets da última Premier League. Onana, por outro lado é mais jovem e possui experiência a nível europeu. O goleiro inglês tem 28 anos e custa €12 milhões de euros. Por outro lado, Onana tem 24 anos e seu valor de mercado é de €36 milhões de euros.

Blues monitoram outro nome

Além de Pope e Onana, a imprensa inglesa traz mais um nome no radar do Chelsea. Trata-se de Mike Maignan. O francês de 25 anos foi destaque do Lille na Ligue 1 passada. Maignan também figura nas divisões de base da Seleção Francesa. O atleta custa em torno de €30 milhões. Contudo, apesar do interesse o Chelsea ainda não apresentou nenhuma proposta oficial ao clube. As informações são do canal Sky Sports.

Quem já foi especulado no gol

Desde o início da janela de transferências, vários goleiros foram vinculados ao Chelsea. Desde nomes mais distantes, a exemplo de Marc Andre Ter Stegen (Barcelona) e Jan Oblak (Atlético de Madrid) aos mais próximos, como Pope e Onana. Na Inglaterra rumores indicam possível interesse em Dean Henderson (emprestado ao Sheffield United) e Sergio Romero (Manchester United). Na França, além de Maignan, o Chelsea monitora Edouard Mendy (Rennes).

O arqueiro foi recomendado por Christopher Lolichon, chefe do departamento no Chelsea. Ele também foi preparador há alguns anos e trabalhou diretamente com Petr Cech, enquanto o tcheco foi atleta dos Blues. Mendy tem 28 anos e seria a opção mais barata no mercado: apenas sete milhões de euros. Lolichon vê o atleta com bons olhos. Afinal, trabalhou por quase 20 anos no futebol francês.

Afinal, qual será o destino de Kepa

Ao passo que nomes são estudados para o gol, há outro número nessa equação: Kepa. Até o momento não há nada oficial sobre ofertas pelo espanhol. Atualmente ele está em Cobham, participando da pré-temporada. Há outro problema. Nem de perto o Chelsea conseguirá recuperar o valor investido em 2018.

Kepa desembarcou em Londres por €80 milhões. Atualmente ele é estimado em apenas €28 milhões. Até então rotulado de “goleiro mais caro do mundo”, o espanhol de 25 anos esquentou o banco de reserva na reta final da última temporada.

Segundo a imprensa inglesa relata, o futuro de Kepa não será a Inglaterra. Ou seja, a Diretoria azul quer se desfazer do jogador e tentar recuperar o investimento de dois anos. O gol é uma preocupação real também pelo fato de Willy Caballero estar perto da aposentadoria.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp