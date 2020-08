Express: Manchester United desponta como favorito para ter Kante

N’Golo Kante voltou a ser notícia durante a janela de transferências. A princípio o Express relata nessa sexta-feira (21) que o Manchester United desponta como favorito para ter o volante. Em síntese, o rival inglês teria deixado a Internazionale de Milão para trás.

Ainda segundo o Express, caso Frank Lampard coloque Kante à venda, os Red Devils irão atrás do volante. Contudo, somente se houver um preço considerado justo. Apesar de surpreender, a ideia faz sentido. Em outras palavras, o Chelsea precisa de dinheiro em caixa se quiser concretizar as compras de Kai Havertz e Ben Chilwell.

Esse também é o entendimento na Diretoria do Chelsea. Ou seja, se Lampard realmente almeja novos reforços deverá se desfazer de algumas peças. Inicialmente a informação sobre a saída do volante partiu do Mirror. No entanto, mesmo com a surpresa causada pela notícia, o Express vê a mudança como positiva ao United.

Caso mude de time, Kante reencontrará Paul Pogba. Ambos atuam juntos na seleção e foram campeões do mundo em 2018 pela França. Kante tem 28 anos e está no Chelsea desde 2016. Pelo clube conquistou a Premier League de 2016/2017, a FA Cup em 2017/2018 e a Europa League na temporada 2018/2019.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp