Express: Diretores do Chelsea não estão convencidos sobre investimento em Chilwell e Rice

Ben Chilwell e Declan Rice são as prioridades de Frank Lampard para a nova temporada. Mas segundo o Express, há diretores azuis com pé atrás sobre as transações. Isso porque eles não acreditam que a dupla vale as quantias exigidas. Para se ter uma noção, o Leicester City estabeleceu £80 milhões por Chilwell. Já o West Ham estaria exigindo no mínimo £70 milhões por Rice.

É importante destacar que em ambas as negociações os atletas já demonstraram interesse em mudar de clube. Contudo, as quantias impostas travam as conversas. Somando apenas essas duas contratações os Blues teriam que investir £150 milhões. Tal fato pesa contra a possível compra da dupla inglesa.

Ainda segundo o Athletic, os diretores não acreditam que o valor a ser investido seja ideal. Justamente pelo fato de £150 milhões ser a quantia estimada na transação de Timo Werner, Hakim Ziyech e possivelmente Kai Havertz. Ou seja, seriam £300 milhões em apenas cinco atletas. Contudo, ainda falta um goleiro para a temporada 2020/2021.

Lampard deseja, mas clubes não querem ceder

“O West Ham exigirá uma quantia alta. Fontes sugerem entre £65m e £70m. Eles não precisam vender [Rice] e estão em uma posição forte [por ter contrato com o atleta]”, afirma David Ornstein do Athletic. De acordo com o jornalista, apesar de Rice ser o preferido na zaga de Lampard, o nome não é unanimidade. “Não acredito que todos no Chelsea estão convencidos sobre Declan Rice, mas ele definitivamente é o que Lampard deseja”, afirmou Ornstein.

Do mesmo modo, a chegada de Chilwell esbarra no clube de origem. O Leicester tem contrato com o lateral-esquerdo e já afirmou que não pretende ceder sem uma recompensa generosa. Para completar, há concorrência. “Lampard quer [Chilwell] e penso que o Chelsea está na frente do Manchester City. O City [também] está interessado”, destaca Ornstein.

Quais são os valores estimados da dupla?

Analisando os dados do Transermarkt, Chilwell custa aproximadamente £36 milhões. No começo de agosto o próprio Express noticiou que os Blues apresentaram uma proposta de £50 milhões. Todavia, os Foxes rejeitaram. Em contrapartida, Rice tem valor de mercado estimado em £44 milhões. Ou seja, as cifras impostas por ambos os times são quase o dobro do que a dupla realmente vale.

O que fazer? Ciente de que não terá vida fácil na atual janela, a Diretoria do Chelsea estuda outras opções. Nicolas Tagliafico, do Ajax, surge como opção a Chilwell. Jose Gimenez do Atlético de Madrid poderia chegar no lugar de Rice. Correm por fora Sergio Reguilon, do Sevilla e Xavier Mbuyamba.

No entanto, nenhum deles têm a preferência de Lampard como a dupla de ingleses. Diante disso, jogadores devem sair. Emerson Palmieri, Tiemoue Bakayoko, Kepa Arrizabalaga, Danny Drinkwater e Jorginho figuram na lista de dispensa azul. No que diz respeito a Kepa, o gol é outra preocupação de Lampard. Em suma, tal fato poderia atrapalhar as chegadas de Chilwell e Rice. Justamente porque há diretores incrédulos sobre os valores exigidos e as necessidades reais dos Blues.

