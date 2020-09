Express: Chelsea define valor de venda para Kanté

De acordo com o Express, o Chelsea definiu o preço pelo meio campista N’Golo Kanté: 80 milhões de libras. Enquanto os torcedores se animam com as novas contratações, os Blues estariam estudando a possibilidade de vender o jogador.

O francês tem sido foco de especulações nos últimos meses. Ele já foi considerado o melhor volante do mundo, mas perdeu um pouco desse destaque nas últimas temporadas.

Isso ocorreu, em grande parte, pela mudança no posicionamento sob o comando de Maurizio Sarri, que o utilizava mais adiantado. Além disso, algumas lesões atrapalharam boas sequências de Kanté na última temporada, já comandado por Frank Lampard. Mesmo assim, o jogador ainda carrega bastante status e, por isso, possui um alto valor de mercado.

No mínimo 80 milhões de libras

Dessa forma, o Express divulgou que os Blues não irão negociar o volante por menos do que 80 milhões de libras. Esses valores são altíssimos tendo em vista a posição do jogador e o momento do mercado de transferências europeu, que foi afetado pela crise econômica causada pelo novo coronavírus.

Mesmo assim, a pedida segue uma lógica. Kanté é objeto de desejo de muitos clubes, como o Paris Saint-Germain. Vale lembrar também que o Chelsea não possui tantas opções assim para a posição de volante. Além do francês, o clube conta apenas com Jorginho, Matteo Kovacic e Billy Gilmour, o que aumenta ainda mais a pedida para uma possível saída.

Assim, o clube azul de Londres conseguiria de volta praticamente os mesmos valores que serão gastos com a iminente confirmação da contratação de Kai Havertz, do Bayer Leverkusen. Segundo a imprensa inglesa, o alemão será apresentado pelo Chelsea a qualquer momento em uma negociação que gira em torno dos mesmos 80 milhões de libras.

Torcida pela permanência

Agora, os torcedores esperam que seja possível passar pela janela de transferências sem essa grande perda. Em campo, ele parece estar sempre na posição certa para recuperar a posse de bola. Fora, ele é uma inspiração para os mais jovens e um exemplo de humildade.

O volante já venceu a Premier League com o Leicester City e com o Chelsea, além de uma Europa League. Ademais, venceu a sonhada Copa do Mundo com a seleção francesa em 2018.

