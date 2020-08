Express: Atalanta quer Batshuayi por empréstimo

Depois do Leeds United, foi a vez da Atalanta demonstrar interesse em Michy Batshuayi. O atacante belga de 26 anos tem contrato com o Chelsea, mas provavelmente não seguirá em Londres. De acordo com o Express, os italianos cogitam o empréstimo de Batshuayi.

O site inglês ainda noticia que o Atalanta já iniciou as conversas com o Chelsea. Portanto, após a cessão do atleta, o objetivo vender Batshuayi ao final da temporada 2020/2021. Terceiro colocado da Série A, a equipe de Bérgamo também estará na Champions League e estuda reforços ao ataque.

Ao passo que Batshuayi possa chegar, os italianos podem perder Duvan Zapata a Juventus. Diante disso, o belga é visto como substituto. Caso Zapata permaneça, também é visto como boa opção para formar dupla de ataque. A Atalanta já conta com um ex-blue, Mario Pasalic.

Atacante também deseja sair

Desde que chegou do Olympique Marseille, Batshuayi não conseguiu se firmar em Londres. Vivenciou três empréstimos a diferentes clubes: Borussia Dortmund (Alemanha), Valencia (Espanha) e Crystal Palace (Inglaterra). Visto como peça descartável no elenco, jornais da Inglaterra e Bélgica também informam o interesse de Batshuayi querer sair. Contudo, ele analisa o melhor destino, a fim de evitar novos fracassos.

