Ex-Blue prevê três contratações para o Chelsea ser campeão

De acordo com Jimmy Floyd Hasselbaink, Frank Lampard precisa somente de três contratações para tornar-se candidato ao título da Premier League. Assim, o time já trouxe até agora Hakim Ziyech e Timo Werner, ambas opções ofensivas. Além disso, ligações com Kai Havertz e Jan Oblak vem tomando destaque na mídia.

Entretanto, o ex-atacante dos Blues ressalta que “nenhuma dessas posições deveria ser prioridade para o Chelsea”. Em vez disso, Hasselbaink alerta Lampard a buscar um meio-campista central, um volante e um lateral esquerdo.

O Chelsea já concedeu 49 gols na atual temporada, mais do que qualquer outro lado na metade de cima da tabela. Assim, para o ex-jogador, é claro quais posições o time deve fortalecer. “Eu acho que o Lampard vai fortalecer alguma das quatro posições defensivas”, disse ele. “Se você joga com Jorginho, precisa fazer alguma coisa com relação a sua defesa. Ele não marca como Kanté, mas é muito bom com a bola”, avaliou.

Hasselbaink ainda explicou que a escolha dos reforços deve passar por jogadores que “defendam bem no um contra um”. Além disso, também afirmou que a área central do time precisa melhorar. “Eu acho que é questão de tempo até que chegue um zagueiro ou um lateral esquerdo”, previu ele.

