ESPN: Willian receberá 100 mil libras por semana no Arsenal

A novela Willian, Chelsea e Arsenal está próxima do fim. O canal ESPN Brasil revelou nessa quinta-feira (6) que os Gunners acertaram com o brasileiro. Segundo a emissora, o até então camisa 10 Blue receberá salário de 100 mil libras por semana e terá vínculo de três anos.

A expectativa é que Willian seja anunciado no novo clube até o final de agosto. Aos 31 anos, o atleta rejeitou uma proposta de dois anos para permanecer no Stamford Bridge. De acordo com o ESPN, Frank Lampard tentou persuadir a diretoria do Chelsea a ampliar o vínculo do brasileiro.

Contrato prevê renovação por mais 12 meses

Contudo, não houve avanço e o Arsenal se aproveitou da brecha. Sendo assim, Willian deve encerrar uma história de sete anos nos Blues, onde conquistou cinco títulos. Conforme mostramos ontem, o vínculo contratual com os Gunners também inclui a possibilidade de renovar por mais um ano.

Willian ainda joga pelo Chelsea?

Diante da negociação, a imprensa inglesa e brasileira chegou a especular que Willian não entraria em campo contra o Bayern neste sábado (8), pela Liga dos Campeões. Vale destacar que o camisa 10 se recupera de lesão e perdeu as duas últimas partidas do time na temporada.

