ESPN: Chelsea e Milan discutem empréstimo de Bakayoko

Tiemoué Bakayoko deve trocar Londres por Milão na próxima temporada. Segundo o ESPN informa nessa quarta-feira (12), o Chelsea está disposto a emprestá-lo ao Milan. Além disso, a negociação inclui a opção de compra definitiva. Caso a transação se concretize, seria o retorno do francês à Itália.

Bakayoko foi comprado por £40 milhões juntamente ao Monaco, em 2017, mas não conseguiu se firmar em Londres. Por conseguinte, passou por dois empréstimos. Primeiro ao Milan e em seguida, ao próprio Monaco. A saída do atleta é vista como uma necessidade para fazer dinheiro, já que o clube pretende investir na defesa e ataque.

Recuperar valor investido

Ainda de acordo com o ESPN, a intenção dos Blues é chegar a um valor próximo do investido há três anos. Naquela época Bakayoko foi o segundo jogador mais caro do Chelsea. Contudo, a proposta do Milan é £2.6m por empréstimo, com a opção de compra de £31 milhões.

Aos 25 anos, Bakayoko tem mais dois anos de contrato com os Blues. Apesar disso, Frank Lampard não tem interesse de contar com o atleta no elenco da temporada 2020/2021. Ele inclusive chegou a ser incluído na lista de dispensas dos Blues.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp