Equipe da MLS monitora Olivier Giroud, apontam portais

O Inter Miami, time comandado por David Beckham na MLS, considera uma oferta por Olivier Giroud, atleta do Chelsea, na próxima janela de transferências. A informação foi veiculada nos jornais The Mirror e Daily Mail. O centroavante iniciou apenas um jogo com o Chelsea na atual temporada. Além disso, Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, apontou a necessidade de Giroud ter mais tempo de jogo.

Segundo os portais, o time dos Estados Unidos deseja adicionar qualidade ao plantel após a sua temporada de estreia na Major League Soccer. Além disso, Giroud se juntaria ao centroavante Gonzalo Higuain, no plantel da equipe da Flórida. Higuain assinou o vínculo contratual com o Inter Miami em 18 de setembro e se tornou o atleta mais bem pago da liga esportiva.

O Daily Mail veiculou um trecho da entrevista de Michael Manuello, agente de Olivier Giroud. Por isso, Manuello fez considerações sobre a situação do francês. “Efetivamente, desde o início de setembro, as coisas mudaram. Entretanto, o que não mudou foi a capacidade de [Giroud] jogar pela seleção da França, ao contrário do que foi dito por outras pessoas. […] Francamente, não é justo pelo o que Olivier fez no final da temporada passada. Por outro lado, ele [Lampard] tem o direito de fazer. É a escolha dele”, afirmou o agente.

“Temos que ser honestos e, se isso continuar, teremos antes de mais nada, experimentar outras possibilidades”, concluiu Michael Manuello.

Por fim, você pode conferir toda a entrevista do agente de Olivier Giroud no link anexado.

