Empresário de Jorginho não descarta negociação com Juventus

Além de Willian, outro brasileiro perto de deixar o Chelsea é Jorginho. Naturalizado italiano, o camisa 5 pode trocar de clube na atual janela de transferência. A princípio, o destino preferido é a Juventus, comandada por Maurizio Sarri. Para quem não lembra, Sarri e Jorginho trabalharam juntos no Napoli e no próprio Chelsea.

Segundo o Telegraph noticia nessa quinta-feira (6), a Diretoria londrina não tem interesse em segurar o jogador caso a Velha Senhora faça uma proposta atrativa. Porém, o empresário de Jorginho negou haver uma conversa entre atleta e treinador por enquanto.

Venda de Jorginho pode aproximar Rice dos Blues

A possível saída de Jorginho abre as portas para Declan Rice trocar o West Ham pelo Chelsea. O meia vem sendo sondado por Frank Lampard há alguns meses, especialmente por sua proximidade com Mason Mount. Contudo, os Hammers estão exigindo £ 65 milhões por Rice.

O Telegraph também noticia que, apesar do interesse azul, o jogador inglês não estaria disposto a forçar uma saída do atual clube. Ou seja, para tê-lo seria necessário aumentar a proposta ao rival londrino.

Jorginho e Sarri reunidos?

Voltando a Jorginho, o ítalo-brasileiro desembarcou em Londres há dois anos, vindo do Napoli. Homem de confiança de Sarri, Jorginho foi contestado na atual temporada. Ele chegou a perder espaço no time de Lampard e viu seu nome ser incluído numa possível lista de dispensas.

Enquanto é contestado na Premier League, o nome de Jorginho é visto como importante para o time de Sarri. Questionado pelo Telegraph, o empresário do atleta afirmou que até o momento não há negociações com a Juventus. “Sarri nunca ligou para Jorginho para conversar sobre a Juventus. Nós nunca tivemos contato direto com Sarri ou o diretor [do time italiano]. Quando os diretores chegarem a um acordo e se eles tiveram um, então eu poderei falar sobre a situação”, destacou João Santos.

Proximidade pode ajudar numa possível transferência

Ainda segundo Santos, a proximidade com Sarri pode sim pesar numa possível transferência de volta à Itália. “Todos sabem que há um forte vínculo entre Sarri e Jorginho depois de cinco anos trabalhando juntos. Seria hipócrita ao negar isso. Mas preciso lembrar que Jorginho ainda tem três anos de contrato com o Chelsea”, completou.

Desempenho no Chelsea

Na atual temporada pelos Blues Jorginho atuou em 34 partidas na Premier League e marcou quatro gols. Titular na final da FA Cup, ele é um dos desfalques para o duelo contra o Bayern, na Champions League. O italiano cumpre suspensão automática neste sábado (8) e somente voltaria a campo caso o time de Lampard avançasse de fase.

Todavia, apesar de Jorginho ter mais três anos de contrato, Lampard demonstrou que o italiano deve atuar em outra equipe na temporada 20/21. Ele é um dos 10 nomes incluídos numa lista de dispensa do Chelsea. E a própria imprensa inglesa já havia especulado que o futuro de Jorginho estaria na Itália. Entre ter Rice, de 21 anos e manter Jorginho, Lampard estaria disposto a ir ao mercado.

