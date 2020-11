Emerson Palmieri desperta interesse do Napoli, afirmam portais

O Daily Mail e o TuttoMercato afirmam a existência de um diálogo inicial entre Chelsea e Napoli pelo empréstimo de Emerson Palmieri. Os portais afirmam que o lateral-esquerdo do Chelsea pode se juntar ao meio-campista Tiemoue Bakayoko, na equipe napolitana.

Palmieri se juntou ao Chelsea em 2018 e somou, segundo o Transfermarkt, 59 jogos com a camisa dos Blues. Um gol foi marcado pelo lateral-esquerdo, cinco assistências e seis cartões amarelos foram contabilizados pelo defensor. Além disso, Emerson Palmieri integrou os planteis vencedores da Copa da Inglaterra e da Liga Europa.

Mesmo com as poucas aparições na equipe inglesa, Emerson foi convocado para os últimos compromissos da Itália, diante da Estônia e Polônia. Em ambos os compromissos, a equipe comandada por Roberto Mancini foi vitoriosa e contou com a participação de atletas do Chelsea. Primeiramente, pela titularidade de Jorginho e de Emerson Palmieri no plantel nacional. Por fim, o gol marcado por Jorginho, em penalidade máxima contra a Polônia, auxiliou no triunfo da Azzurra.

Em conclusão, confira o desempenho dos atletas do Chelsea na pausa internacional. Inclusive, o Chelsea Brasil destacou Emerson Palmieri e Jorginho pela vitória italiana na Liga das Nações.

