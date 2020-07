Desempenho de Abraham estende contrato por mais um ano

As conversas entre Tammy Abraham e o Chelsea sobre a sua renovação de contrato foram esfriadas. Foi revelado pelo Telegraph que o atacante ativou uma cláusula de extensão de um ano em seu contrato, que agora vai até 2023. O jovem de 22 anos assinou o vínculo atual em 2017, que expiraria em 2022, apressando o clube a um novo acordo no fim da temporada. Entretanto, o Chelsea ainda estaria propenso a recompensar o jogador com mais anos de Stamford Bridge após ótima primeira temporada.

O clube abriu conversas com o inglês ano passado, mas viu o acordo se arrastar sem resolução. Assim, a ativação da cláusula dá mais tranquilidade para as partes. O artilheiro dos Blues na temporada também receberá um aumento salarial nas suas 50 mil libras semanais. O atleta marcou 16 gols e distribuiu seis assistências em 40 jogos. Contudo, o jogador teve dificuldades em 2020 quando lidou com lesões e um período grande sem marcar.

O Chelsea vem consistentemente garantindo o futuro das jovens estrelas no clube com contratos longos. Foi o caso de Mason Mount, Billy Gilmour, Callum Hudson-Odoi, Reece James e Ruben Loftus-Cheek. Portanto, Abraham viu o clube negociar salários em torno de 100 e 120 mil libras semanais e acreditava que merecia tratamento similar após boa campanha em sua primeira temporada de Premier League.

