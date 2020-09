Declan Rice: West Ham rejeitou primeira oferta do Chelsea, diz jornalista

Segundo Nicolò Schira, através de suas redes sociais, o West Ham rejeitou primeira oferta do Chelsea por Declan Rice. O jornalista afirma que a proposta está avaliada em 45 milhões de Euros e cinco milhões adicionais. Por outro lado, Nicolò afirma que o Chelsea fará nova proposta aos Hammers por 60 milhões com os adicionais inclusos no montante. Por outro lado, o West Ham quer vende-lo por 80 milhões de Euros. Assim sendo, o Chelsea está dialogando com o meio-campista inglês por um contrato de cinco anos.

Com uma prolifica janela de transferências, o Chelsea segue monitorando Declan Rice para o plantel da temporada 2020/21. Anteriormente, Stuart Pearce, integrante da comissão técnica do West Ham, foi enfático ao dizer que os Hammers não vão aceitar propostas por Declan Rice.

Na atual janela de transferências, o Chelsea oficializou diversas contratações. Chegaram Timo Werner, Xavier Mbuyamba, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva, Hakim Ziyech e Kai Havertz ao Chelsea. Por outro lado, Willian (Arsenal), Pedro (Roma), Ampadu (Sheffield United) e Michy Batshayi (Crystal Palace) saíram do clube. Vale ressaltar que Willian e Pedro se desligaram do time de Stamford Bridge. Por outro lado, Ampadu e Batshuayi foram emprestados.

Outro nome que deve ser emprestado é Conor Gallagher. Confira mais informações aqui.

