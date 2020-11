Daily Mail: Marcos Alonso na mira do Crystal Palace

Marcos Alonso é observado pelo Crystal Palace como substituto para a vaga de Patrick van Aanholt, que terá contrato encerrado com o Palace no final da temporada 2020/21. A informação foi veiculada inicialmente pelo Daily Mail. O time do Selhurst Park tem interesse na permanência do holandês, que atuou anteriormente no Chelsea (2007/08 até 14/15). Entretanto, dois nomes são observados caso van Aanholt não fique no Palace.

Primeiramente, Marcos Alonso, atleta do Chelsea, que perdeu espaço com a chegada de Ben Chilwell na equipe de Stamford Bridge. Por outro lado, Jordan Amavi, do Marseille, também está no radar do time de Roy Hodgson.

O lateral-esquerdo do Chelsea não atua com a equipe de Frank Lampard desde o embate fora de casa contra o West Bromwich. Na oportunidade, o espanhol teve um desempenho sofrível contra o WBA, no The Hawthorns. Por fim, empate em 3 a 3 entre West Bromwich e Chelsea e Alonso substituído no intervalo de jogo, após desvantagem do time londrino em três gols.

Por outro lado, a matéria aponta que Gary Cahill, ex-atleta do Chelsea, também está em negociação para assinar um novo contrato com o Crystal Palace. Por fim, Scott Dann, Vicente Guaita e Tyrick Mitchell são outros futebolistas do Palace em diálogo sobre renovação contratual.

