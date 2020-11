Daily Mail: Chelsea e Manchester City observam Nicolás Tagliafico

O jornal Daily Mail afirma que Chelsea e Manchester City continuam observando Nicolás Tagliafico, mesmo com a eminente ampliação contratual do defensor com o Ajax (Holanda). Ricardo Schlieper, agente do lateral argentino, confirmou ao De Telegraaf que o clube de Amsterdã chegou ao acerto com o futebolista. Por outro lado, os clubes ingleses seguem de olho mesmo com o aumento dos valores em uma possível negociação de Tagliafico.

Nicolás Tagliafico chegou ao Ajax em 2018, após negociação com o Independiente (Argentina). Segundo o Transfermarket, seu contrato com o time holandês tem duração até o ano de 2022. Assim sendo, o preço estipulado pelo portal, sobre a contratação do atleta, é de 28 milhões de Euros. O lateral-esquerdo conquistou o Campeonato Holandês, Copa da Holanda e a Supercopa Holandesa no Ajax. Anteriormente, Tagliafico conquistou a Copa Sul-Americana com o Independiente (2016/17).

Para a próxima janela de transferências, a equipe de Londres monitora opções para a lateral. Com a chegada de Ben Chilwell, Marcos Alonso e Emerson Palmieri perderam espaço na equipe de Stamford Bridge. Por isso, os rumores sobre a saída dos laterais, para outras equipes europeias, foram iniciados em portais esportivos.

Além disso, David Alaba foi mencionado no Chelsea recentemente pelo jornalista Christian Falk, do Bild. Falk confirmou que o agente do atleta do Bayern de Munique deve iniciar diálogo com o time da Fulham Road.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp