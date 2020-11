Daily Mail: Chelsea, Arsenal e Tottenham observam Boateng

O Daily Mail afirma que Arsenal, Chelsea e Tottenham vão duelar pela contratação de Jerome Boateng, zagueiro do Bayern de Munique, que está em seu último ano de contrato com os atuais campeões europeus. Além disso, o Daily Mail reverberou a publicação do Sport Bild, que aponta a decisão do Bayern por não renovar o vínculo contratual do defensor, após nove anos na equipe da Allianz Arena.

Segundo o Mail Online, o Chelsea foi ligado ao atleta alemão na janela de transferências passada. Entretanto, Frank Lampard optou pelo defensor brasileiro Thiago Silva para a temporada 2020/21. Por outro lado, o jornal não descartou a possibilidade do time de Stamford Bridge ir novamente atrás de um defensor.

Além disso, o Arsenal observa a possibilidade de reforçar sua linha defensiva, assim como o Tottenham, de José Mourinho. Por isso, as duas outras equipes de Londres foram apontadas pelo Daily Mail como caminhos no futuro para Boateng. Por fim, o jornal inglês afirma que Jerome Boateng deve sair para a investida do clube alemão em Dayot Upamecano, do Red Bull Leipzig, na próxima janela de transferências.

—

