Conor Gallagher na mira do Leeds United, diz Daily Mail

O Leeds United quer contratar Conor Gallageher, meio-campista do Chelsea, em vínculo contratual de compra. O atleta de 20 anos está próximo de assinar um contrato em Stamford Bridge, antes de ser liberado e emprestado para outro clube. Segundo o jornal, West Bromwich e Aston Villa já manifestaram o interesse em contar com os serviços de Gallagher.

Entretanto, o Leeds acredita que Gallagher vai encaixar perfeitamente no estilo de Marcelo Bielsa. Desta forma, a equipe está de olho no atleta do Sub-21 da Inglaterra. Por outro lado, Frank Lampard, técnico do Chelsea, tem uma avaliação positiva sobre a continuação de Conor Gallagher no Chelsea – seja por empréstimo ou no clube. Logo, é improvável que o Chelsea aceite essa proposta, de acordo com o Daily Mail.

Outro fator que conecta o Leeds ao atleta do Chelsea é a fuga de um mercado muito competitivo. O jornal afirma que processo de contratação do Leeds estagnou por causa do interesse de outros clubes nos alvos do time inglês. A equipe de Marcelo Bielsa foi ligada aos atletas Rodrigo De Paul, da Udinese, e Josko Gvardiol, do Dinamo Zagreb. Ou seja, contratar Conor Gallagher pode ser a válvula de escape para a movimentação do mercado do Leeds.

O jornal entende também que Harry Wilson, do Liverpool, Julian Draxler, do PSG também foram alvos do Leeds United. Rafinha, do Barcelona, também foi monitorado.

