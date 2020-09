Confira o desempenho dos atletas emprestados pelo Chelsea

Ethan Ampadu fez sua estreia na Premier League, como substituto, no duelo contra o Aston Villa. Entretanto, o atleta do Chelsea não conseguiu evitar a derrota dos Blades frente ao time de Birmingham. Por outro lado, no domingo (27), Ampadu fez sua primeira partida como titular no Campeonato Inglês. O jovem atleta integrou a linha de três zagueiros do Sheffield, ao lado de Basham e Robinson. Por outro lado, o Sheffield foi derrotado por 1 a 0, com gol de um ex-atleta do Chelsea. Patrick Bamford fez o tento do jogo entre Sheffield e Leeds, no Bramall Lane. Desta forma, confira alguns resultados dos atletas emprestados pelo Chelsea FC.

Ainda na Inglaterra, Michy Batshuayi atuou nos 15 minutos finais de Crystal Palace e Everton. Vitória da equipe de Liverpool por 2 a 1, no Selhurst Park, em Londres. Batshuayi entrou no lugar de Eberechi Eze, mas não conseguiu auxiliar na movimentação do placar do jogo. Assim sendo, o próximo jogo do Palace será contra o Chelsea, em Stamford Bridge, e Michy não atuará contra o time da Fulham Road. Da mesma forma que Conor Gallagher, emprestado ao West Bromwich, não participou de WBA e Chelsea.

Inglaterra – Championship

O defensor Marc Guehi acumulou mais um clean sheet com o Swansea. Os Swans venceram por 2 a 0 frente ao recém promovido Wycombe Wanderers. É o terceiro jogo sem sofrer gols do Swansea com Marc Guehi em campo.

Espanha

A série positiva do Granada CF, time de Kenedy, chegou ao fim. Após resultados positivos na competição e na Europa League, o time espanhol foi goleado pelo Atlético de Madrid por 6 a 1. O atleta emprestado do Chelsea atuou por, aproximadamente, uma hora de jogo. Além disso, Diego Costa, ex-Chelsea, fez um dos gols do Atleti na partida.

Itália

Continuando a lista de emprestados, Davide Zappacosta estreou bem com o Genoa na semana passada. Gol do italiano e vitória da equipe genovesa contra o Crotone. Por outro lado, o jogo do final de semana, contra o Napoli, teve um sentimento adverso para Zappacosta. Goleada sofrida e placar final de 6 a 0 para o time napolitano, no San Paolo. Por fim, Davide participou dos 90 minutos do duelo.

Turquia

Lewis Baker completou os 90 minutos na vitória do Trabzonspor por 3 a 1 contra o Yeni Malatyaspor. Além disso, o meio-campista participou de dois gols da equipe da casa. Baker cobrou o escanteio do primeiro gol e concedeu assistência para o segundo gol da partida. Ou seja, um dos protagonistas na primeira vitória do Trabzonspor no Campeonato Turco.

Observação: Nizaar Kinsella, jornalista do Goal.com, afirma que Jake Clarke-Salter desperta interesse do Trabzonspor e do Club Brugge. Além disso, clubes da Championship também monitoram o atleta.

Bélgica

Ike Ugbo fez o segundo gol na temporada. O atleta, que também integra a lista de emprestados, marcou na vitória do Cercle Brugge por 3 a 0 contra o St. Truiden. Além disso, o futebolista teve um gol anulado pelo VAR por impedimento no duelo vitorioso. Entretanto, no compromisso seguinte, derrota frente ao Club Brugge por 2 a 1, no clássico da cidade de Bruxelas.

Portugal e Sérvia

Por fim, informações sobre dois atletas emprestados pelo Chelsea para diferentes países. Primeiramente, Lucas Piazon jogou os 23 minutos finais do empate entre Rio Ave e Vitória de Guimaraes por 0 a 0. Por fim, Danilo Pantic atuou de forma majoritária na vitória do Cukaricki por 4 a 0, contra o Macra, no Campeonato Sérvio.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp