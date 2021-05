Chelsea Women contrata zagueira holandesa

Ainda que a temporada não tenha acabado, o Chelsea Women anunciou a primeira contratação para a temporada 2021/2022. Aniek Nouwen, defensora de 22 anos assinou um contrato de três anos com as Blues, vinda do PSV Eindhoven.

Sobre a atleta

Nouwen fez sua estreia no profissional em 2016 pelo próprio PSV e, em cinco anos no clube holandês, fez 100 partidas e marcou 19 gols, um número bom para uma zagueira.

Além disso, apesar da pouca idade, a defensora já possui experiência internacional, uma vez que atua desde 2014 pela base da Holanda. Já pela seleção principal, a nova contratada joga desde 2019 e já possui um gol.

Primeira entrevista e elogios de Emma Hayes

Nouwen falou pela primeira vez como jogadora Blue: “Haviam outros clubes interessados, mas decidi me juntar ao Chelsea bem rápido. Jogar na liga inglesa sempre foi um sonho para mim, já que é a melhor competição do mundo e me dá a oportunidade de aprimorar ainda mais.” A entrevista completa se encontra no site do clube.

Na mesma matéria, Emma Hayes não poupou elogios à zagueira: “Não tenho dúvida que Aniek é uma das melhores defensoras jovens do mundo e tem um futuro brilhante conosco. Não podemos esperar para recebe-la em Cobham neste verão.”

Mais contratações à vista?

Além da já confirmada transferência de Aniek Nouwen, o nome do Chelsea aparece envolvido em outras duas negociações.

A primeira é de Lauren James, do Manchester United e irmã de Reece James, jogador no elenco masculino dos Blues. O jornal inglês Daily Mail e o jornalista Nizaar Kinsella, correspondente do Chelsea para o Goal, reportaram o interesse do clube na jogadora de apenas 19 anos. Porém, segundo o Daily Mail o Lyon estaria disposto a pagar uma boa quantia para ter a atleta.

De acordo com matéria do jornal francês Le Parisien, o time inglês também tem interesse na lateral-esquerda Pele Morroni, atualmente no PSG. Entretanto, assim como o Chelsea, Bayern de Munique também quer a francesa no elenco, além do próprio clube francês tentar a renovação.

