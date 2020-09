Chelsea trabalha para vender jogadores nos próximos dias, diz jornalista

Segundo Fabrizio Romano, o Chelsea está trabalhando para vender jogadores nos próximos dias. Dois nomes foram mencionados pelo jornalista italiano e ambos seriam alvos do “Calcio” para a próxima temporada. Romano afirma que o time londrino conversa com o AS Genoa para emprestar o lateral-direito Davide Zappacosta. Por outro lado, Timoué Bakayoko continua como principal interesse do AS Milan.

Primeiramente, Zappacosta foi ligado ao Atalanta para a atual temporada. Entretanto, a equipe de Bergamo optou por um outro atleta. Cristiano Piccini, ex-lateral-direito do Valencia, que foi oficializado na equipe italiana. Além disso, Bakayoko vem sendo amplamente ligado ao clube rossonero. O Chelsea Brasil veiculou anteriormente a possibilidade da nova saída de Bakayoko. Atualmente, os jogadores enfrentam forte concorrência no atual plantel do Chelsea.

Na última semana de agosto, a Gazzetta dello Sport afirmou que o atleta estava próximo do Milan. Desta forma, o jornal salientou que Bakayoko aceitou reduzir seu salário de seis milhões de euros para três milhões de euros. Sobre o valor de venda, o jornal italiano apontou o montante aproximado em 30 e 32 milhões de euros.

Cadê o Mendy?

Fabrizio Romano, através de suas redes sociais, também respondeu esse questionamento. Segundo o jornalista, o acerto foi feito e, como a negociação de Kai Havertz, é apenas questão de tempo para a oficialização do goleiro.

