Chelsea se aproxima da contratação de Edouard Mendy

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea se aproximou da contratação de Edouard Mendy, goleiro que atuou no Rennes na temporada 2019/20. O jornalista afirmou, através de suas redes sociais, que uma nova oferta do Chelsea foi submetid. Além disso, o clube londrino está confiante para a finalização do negócio nas próximas horas. Além disso, Fabrízio aponta que os termos entre Chelsea e Mendy estão acertados.

A decisão final cabe ao presidente do Rennes, adicionou o jornalista. Afinal, Mendy quer se juntar ao Chelsea e o time de Stamford Bridge está se esforçando para tornar realidade o desejo do arqueiro. “Esse é o porquê de Lampard [na coletiva] ter ficado em silêncio sobre a negociação, para respeitar o Rennes”, completou.

De acordo com o Telegraph, Mendy foi o nome indicado por Petr Cech ao técnico Frank Lampard. Edouard Mendy, além da equipe francesa, também atua pela seleção do Senegal. Caso a transação seja oficializada, o atual arqueiro do Rennes repetirá os passos do goleiro checo. Petr iniciou no Rennes na temporada 2002/03, posteriormente, fechou com o Chelsea na temporada 2004/05.

Depois de contratar um goleiro, o jornalista afirmou que o Chelsea considerará a contratação de Declan Rice, do West Ham United. Entretanto, a vida do Chelsea, caso a equipe faça ofensivas por Rice, não será nada fácil. Confira mais detalhes aqui.

Atualização: Edouard Mendy não participou do treinamento de hoje com o Rennes. Segundo Nizaar Kinsella, do Goal.com, o goleiro faltou ao treinamento para um compromisso com a direção do clube.

