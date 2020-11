Chelsea planeja oferta em janeiro por Declan Rice

O The Athletic e o Daily Mail afirmam que o Chelsea fará nova investida por Declan Rice, atleta do West Ham United, em janeiro. O clube de Stamford Bridge, que contou com Rice nas categorias de base, monitorou o atleta dos Hammers na última janela de transferências. Entretanto, o negócio não avançou e o meio-campista permaneceu no time comandado por David Moyes.

Segundo a publicação, o Chelsea espera que Rice não firme um novo contrato com o time do estádio Olímpico de Londres. Assim sendo, o time da Fulham Road avançaria em suas negociações com o atleta da seleção da Inglaterra. Anteriormente, o Chelsea planejava negociar dois atletas do plantel para arrecadar a parte financeira necessária da negociação de Declan Rice. Entretanto, o planejamento do Chelsea não foi efetivado até o mês de outubro.

Por fim, o Daily Mail afirma que o West Ham deseja dobrar os valores contratuais do meio-campista. Ou seja, Declan Rice pode receber 120 mil Libras por semana se assinar a renovação contratual com os Hammers. Por fim, o contrato de Rice tem extensão até 2024. Ou seja, o West Ham oferecerá a extensão contratual de um ano ao futebolista.

