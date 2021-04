Chelsea lidera corrida por Jules Koundé, segundo jornal

Jules Koundé. Essa é a bola da vez especulada para ser o novo jogador do Chelsea. O zagueiro do Sevilla é muito promissor e está no radar dos grandes clubes europeus desde a temporada passada. Koundé é mais um defensor da ótima safra de atletas franceses.

De acordo com o jornal Daily Mail, os Blues lideram a corrida pelo atleta de 22 anos, em relação a outras equipes que desejam contar com o jogador. O Sevilla tem uma cláusula de 69 milhões de libras para liberá-lo, porém o time londrino pensaria em uma quantia menor.

Além disso, o Chelsea, segundo o periódico AS, da Espanha, poderia envolver um nome do atual elenco para reduzir o gasto na possível transação. A publicação diz que esse jogador pode ser Hakim Ziyech, que chegou a Londres nesta temporada. O meia marroquino tem recebido oportunidades de Thomas Tuchel, mas ainda não caiu nas graças do técnico e fica boa parte das partidas no banco de reservas.

O jornal espanhol ainda disse que os Blues poderiam envolver outros atletas para ter Koundé no elenco. Nomes como os de Kepa Arrizabalaga, Michy Batshuayi, Timoué Bakayoko, Tammy Abraham e até do capitão César Azpilicueta foram citados.

Koundé chegou ao Sevilla na temporada passada e já acumula 81 jogos pelo clube. Além disso, ele foi peça fundamental no time campeão da Europa League.

