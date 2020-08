Chelsea estaria disposto a contratar dois zagueiros ingleses

A semana começa com novas especulações no Chelsea. Nessa segunda-feira (17) a bola da vez é o zagueiro John Stones, do Manchester City. O inglês pode ser uma opção ao sistema defensivo dos Blues na próxima temporada. Segundo o Daily Mail e o Goal, os Blues podem se aproveitar do valor de Stones que caiu em relação aos £50 milhões pagos pelo City para ter o defensor.

Vale lembrar que o Chelsea tentou assinar com o zagueiro há alguns anos, porém ele optou pelos Citzens em 2016. A princípio o Chelsea estaria disposto a pagar £20 milhões por Stones, porém a ideia é trazê-lo por empréstimo. O defensor perdeu espaço na temporada passada sob o comando de Pep Guardiola. Soma-se a isso a contratação de Nathan Ake – ex-blue – à zaga do City.

Contratação dupla para a defesa?

Além de Stones o Chelsea pode contratar Lewis Dunk. O zagueiro de 28 anos está no Brighton Hove & Albion e também está na mira do Tottenham Hotspurs. De acordo com o Daily Mail, os Blues estariam dispostos a pagar até £40 milhões pelo zagueiro. Por fim, o ESPN noticia que uma possível contratação de Dunk não impediria a chegada de Stones por empréstimo.

