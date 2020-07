Daily Mail: Chelsea entra na briga pelo zagueiro Pau Torres, do Villarreal

O Chelsea estaria olhando com bons olhos o zagueiro Pau Torres do Villarreal. Assim, as boas atuações na La Liga impressionaram os críticos e despertaram interesse de lados como Arsenal, Barcelona e os dois times de Manchester. O defensor de 23 anos disputa a primeira temporada completa na liga espanhola. Entretanto, o jogador tem uma cláusula de liberação de £45 milhões no seu contrato, que ainda dura por mais três anos.

O interesse dos Blues já foi notificado por alguns jornais britânicos. Além disso, o próprio jogador já alimentou as especulações com respeito ao seu futuro. Em abril revelou que estaria tendo aulas de inglês durante a quarentena. Contudo, o Arsenal pode ser o principal rival na corrida pelo jogador. Santi Cazorla, ex-jogador dos Gunners e atual companheiro de equipe de Torres, disse ao Marca que já respondeu perguntas sobre o jogador aos amigos do Arsenal.

O jovem zagueiro viria para atender um setor deficiente atualmente no elenco dos Blues. A defesa dos londrinos já sofreu 44 gols na temporada, muitos deles em cruzamentos para a área. Torres se juntaria a Timo Werner e Hakim Ziyech como as novas caras do time para a próxima época.

