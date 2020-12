Chelsea e West Ham estão interessados em Matthew Bondswell

Chelsea e West Ham estão interessados em no lateral-esquerdo Matthew Bondswell, atleta da Inglaterra Sub-18 e atualmente no RB Leipzig. A informação foi veiculada anteriormente pelo Telegraph e pelo Daily Mail. O jovem atleta se mudou para a Alemanha, em 2018, após se transferir do Nottingham Forest para a academia do RB Leipzig. O futebolista de 18 anos atua no Dordrecht, da segunda divisão holandesa, desde agosto deste ano. O lateral foi emprestado para ganhar minutos e ritmo de jogo.

Segundo o Telegraph, as equipes de Londres estão de olho no jovem atleta. Entretanto, o portal informou que Chelsea e West Ham terão a companhia do Sporting Lisboa na disputa pelo futebolista. Bondswell é visto como um atleta com potencial de Premier League e, consequentemente, gerar competição para o setor.

Veja também: Outras possibilidades ao Chelsea no mercado de transferências.

A publicação afirma que os clubes vão precisar convencê-lo desse retorno ao território inglês. Afinal, o atleta estaria com a decisão de permanecer na Alemanha para continuar o seu desenvolvimento. Por fim, vale destacar que o Matthew Bondswell é um dos atletas ingleses prospectados pelo RB Leipzig. Anteriormente, Emile Smith-Rowe (Arsenal) e Ademola Lookman (Fulham) seguiram o mesmo caminho do lateral-esquerdo inglês.

Por fim, Bondswell atuou por oito anos – de 2010 até 2018 – nas categorias de base do Nottingham Forest, antes de confirmar sua transferência para o RB Leipzig.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp