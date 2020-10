Chelsea e Liverpool monitoram atletas do Grimsby Town, segundo portais

O Daily Mail afirmou nesta segunda-feira (12) que Chelsea e Liverpool monitoram jovens atletas do Grimsby Town, da League Two. Os meio-campistas Louis Boyd e Ben Grist estão no radar de grandes clubes da Inglaterra, após a participação dos futebolistas na competição nacional.

Primeiramente, Louis Boyd se tornou o atleta mais jovem a marcar um gol na estreia com o time. Com 15 anos e 324 dias, Boyd balançou as redes na vitória contra o Harrogate Town, válido pela EFL Trophy, no dia 8 de setembro. Além disso, Boyd foi o atleta mais jovem a estrear na League Two. O futebolista participou de 20 minutos de jogo na derrota frente ao Walsall, no dia 12 de setembro.

Por outro lado, Ben Grist – integrante do sub-18 da equipe – foi relacionado, mas não participou na vitória contra o Harrogate Town, em Blundell Park. Por fim, o Grimsby Town venceu o duelo por 7 a 6 nas penalidades máximas. No tempo regulamentar, placar final de 2 a 2 entre as equipes.

De acordo com o The Athletic, os dois atletas são monitorados por vários clubes da Premier League. Além disso, o portal esportivo frisou que a situação financeira do Grimsby foi agravada em decorrência do atual cenário pandêmico. O clube estima perda de 700 mil libras na atual temporada. Assim sendo, essa situação poderia acarretar ao início de diálogo para negociação de atletas.

Em contrapartida, o calendário da League Two está em andamento. No último final de semana, o Grismby empatou sem gols com o Bolton Wanderers. Por fim, a janela da Premier League e divisões de acesso do futebol inglês segue em vigência até dia 16 de outubro.

