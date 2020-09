Chelsea e Bayer Leverkusen definem acordo por Kai Havertz, diz portal

A Sky na Alemanha afirmou na manhã desta quinta-feira que Chelsea e Leverkusen chegaram ao acordo por Kai Havertz. O valor da transação é de 80 milhões de Euros (+20 milhões de adicionais), aproximadamente 89 milhões de Libras. Segundo o site alemão, o futebolista não fez exames médicos ainda, portanto, a data de apresentação do atleta é desconhecida.

Kai Havertz está com a seleção da Alemanha e enfrentará a Espanha, na tarde desta quinta-feira, pela Liga das Nações. Além de Havertz, a seleção alemã conta com Timo Werner e Antonio Rudiger para os duelos contra a Espanha e a Suíça. O duelo entre Alemanha e Espanha será realizado hoje, enquanto Suíça e Alemanha será no domingo.

Veja também: Além de Kai Havertz, Liga das Nações terá presença de atletas do Chelsea

Kai Havertz fez 36 gols e 25 assistências em 118 jogos no Campeonato Alemão. No mercado de transferências, a ligação entre o Chelsea, Leverkusen e o jovem futebolista ganhou força nas últimas semanas.

Por outro lado, a Sky Alemanha também afirma o interesse do Bayer Leverkusen em Malang Sarr, anunciado recentemente pelo Chelsea. O clube alemão deseja o empréstimo do defensor que foi um dos seis atletas anunciados pelo Chelsea na atual janela de transferências.

Se concretizado, Havertz será o sétimo reforço do Chelsea. Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva e Xavier Mbuyamba foram confirmado pela equipe de Londres.

