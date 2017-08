Chelsea contrata Davide Zappacosta

O Chelsea anuncia nesta quinta-feira (31) a contratação do lateral italiano Davide Zappacosta. O jogador assina com os Blues um contrato de quatro anos em valor estimado em 25 milhões de euros. Zappacosta atuou na última temporada pelo Torino.

“É um sonho jogar pelo Chelsea e jogar na Premier League. Estou muito contente em está aqui e para começar a trabalhar com o time. Espero mostrar meu talento e qualidade para o treinador, meus companheiros e para a torcida.”

Com 25 anos, Zappacosta começou a carreira no Isora Liri, da quarta divisão, em 2010. Foi para a Atalanta no ano seguinte, teve passagem pelo Avellino e retornou para o time de La Dea. Em 2015, se transferiu para o Torino. Esteve presente na lista de 30 nomes para a disputa da Eurocopa 2016 pela Itália de Antonio Conte, porém não atuou com seu, agora, novo treinador.

Ficha Técnica

Nome: Davide Zappacosta

Data de Nascimento: 11/06/1992 (25 anos)

Altura: 1,85m

Nacionalidade: Sora, Itália

Clubes: Isora Liri (2010-2011), Atalanta (2011-12), Avellino (2012-14), Atalanta (2014-15), Torino (2015-17)

Seleção: Itália Sub 21, 17 jogos (2013-15), Itália, quatro jogos (2016-)

