Chelsea conclui acordo com Rennes por Mendy, diz The Guardian

22 milhões de Libras. Essa é a quantia que o Chelsea pagará por Edouard Mendy, goleiro do Rennes. O jornal The Guardian afirma que o acordo foi alcançado no final de semana e o Chelsea busca um cenário mais competitivo para Kepa. O goleiro espanhol falhou no duelo contra o Liverpool, vitória dos Reds por 2 a 0, em Stamford Bridge.

Entende-se que o Chelsea monitorou Mendy no Campeonato Francês e Petr Cech indicou o goleiro para Frank Lampard, técnico do Chelsea. Caso a transação seja oficializada, o atual arqueiro do Rennes repetirá os passos do goleiro checo. Petr iniciou no Rennes na temporada 2002/03, posteriormente, fechou com o Chelsea na temporada 2004/05.

Por outro lado, o jornal inglês afirma que o Rennes tentou convencer o Chelsea para envolver Olivier Giroud como parte da negociação. Anteriormente, o clube francês tentou efetivar a contratação de Fikayo Tomori, por empréstimo.

O jornal afirma também que a primeira oferta do Chelsea foi de 14.2 milhões de Libras. Entretanto, a proposta foi rechaçada. Por outro lado, as negociações intensificaram na semana passada e o acordo foi obtido por um valor com acréscimo de 4 milhões de Libras (além dos adicionais do contrato), em comparação ao primeiro montante ofertado.

Segundo Fabrizio Romano, é questão de tempo para o Chelsea concretizar e anunciar Edouard Mendy. Além disso, o jornalista afirma que Declan Rice ainda está na mira do time de Stamford Bridge.

