Chelsea anuncia contratação de Drinkwater

O Chelsea anunciou nesta quinta-feira (31) a confirmação de um dos rumores que rondaram a imprensa britânica nas últimas semanas, a contratação do meio-campista inglês Danny Drinkwater, do Leicester City. Com os valores em torno de £30 milhões, o jogador assinou com o Blues um contrato de cinco anos.

Aos 27 anos, Drinkwater se destacou na temporada 2015/2016 do título de Premier League do Leicester e mesmo com um ano passado turbulento, foi um dos melhores jogadores da equipe. Estreou na seleção inglesa em 2016 e era um dos nomes da pré-lista para a Euro 2016, mas acabou ficando de fora.

“‘Estou orgulhoso de ser um jogador do Chelsea e mal posso esperar para jogar. Foi uma longa jornada para estar aqui, mas estou de olho em ajudar o clube a ganhar mais trófeus.”

Drinkwater foi revelado pelo Manchester United em 2008, mesmo sem nunca fazer uma partida pela equipe principal e viveu de empréstimos até 2012. Passou por Huddlesfield Town, Cardiff, Watford e Barnsley. Em 2012, foi contratado pelo Leicester e foi um dos principais nomes da segunda divisão aquela temporada. Em 2014, conquistou o título da Championship pelos Foxes, assegurando o clube na Premier League pela primeira vez em 10 anos.

Esse é o sexto reforço do Chelsea para a temporada, que já contou com Davide Zappacosta, Álvaro Morata, Tiemoue Bakayoko, Willy Caballero e Antonio Rüdiger.

Ficha Técnica

Nome: Daniel Noel Drinkwater

Data de Nascimento: 05/03/1990 (27 anos)

Altura: 1,78m

Nacionalidade: Manchester, Inglaterra

Clubes: Manchester United (2008-12), Huddersfield Town (2009-10), Cardiff City (2010-11), Watford (2011), Barnsley (2011-12), Leicester City (2012-2017)

Seleção: Inglaterra Sub 18, dois jogos (2007-08), Inglaterra Sub-19, 18 jogos (2008-2009), Inglaterra, três jogos (2016-)

