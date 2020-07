Brendan Rodgers afirma que Chilwell não está à venda

Brendan Rodgers, técnico do Leicester City, fechou as portas para os rivais que desejam Ben Chilwell para a próxima temporada. Quando perguntado sobre o futuro do jogador, o comandante dos Foxes só reafirmou o compromisso entre as partes. “Ele é nosso jogador e não queremos perdê-lo. Assim, não estou preocupado”, respondeu.

“Nós temos um elenco fantástico que queremos manter. Portanto, não há intenção nem necessidade de vender Chilwell”, explicou Rodgers. O manager ainda foi enfático ao dizer que “se há uma mensagem a ser enviada é que ele não está a venda, simples assim”.

Os Foxes provaram ser bons negociantes quando conseguiram assegurar 80 milhões de libras pelo zagueiro Harry Maguire, que foi para o Manchester United. Assim, é esperado que o clube novamente “faça jogo duro” para abrir mão do lateral esquerdo. Entretanto, o mercado de transferências após a pandemia pode trazer dúvidas se algum time pode dispor dos mais de 50 milhões de libras exigidos.

Leia mais: Sete laterais esquerdos para resolver os problemas do Chelsea

Apesar disso, Frank Lampard já demonstrou ser um grande admirador do jogador. Portanto, o manager estaria monitorando a sua situação nos rivais ingleses. Tanto Chelsea quanto Leicester ainda lutam por classificação para a próxima UEFA Champions League. Todavia, Rodgers está confiante de que os Foxes estão financeiramente fortes para segurar seus craques.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp